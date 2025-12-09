Acesse sua conta
Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos

Apresentadora fazia parte do casting da emissora desde 2005

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:11

Ticiane Pinheiro Crédito: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro não é mais funcionária da TV Record. A apresentadora decidiu não renovar seu contrato e deixará a emissora após 20 anos. A informação foi confirmada por meio de um comunicado divulgado pela empresa de Edir Macedo. Ela fazia parte do time de contratados desde 2005, quando estreou como atriz, integrando o elenco da novela Prova de Amor.

"A Record informa que, em comum acordo entre as partes, o contrato da apresentadora Ticiane Pinheiro chega ao fim e não será renovado. A decisão foi tomada de maneira alinhada e respeitosa, após uma trajetória marcada por profissionalismo e dedicação", diz a nota.

"A Record agradece o talento, a parceria e todo o empenho ao longo de sua jornada na emissora. Seu trabalho contribuiu significativamente para a construção de momentos importantes da nossa história. Desejamos a Ticiane Pinheiro pleno sucesso em seus novos projetos, caminhos profissionais e dedicação à sua família", conclui o comunicado.

Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, havia um acordo encaminhado entre as partes desde outubro, mas a apresentadora não assinou o novo vínculo e recusou a proposta.

Filha de Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, Ticiane construiu uma carreira consistente na Record. Contratada em 2005, iniciou nas novelas da emissora, participando de "Prova de Amor" e "Cidadão Brasileiro". Também estrelou o reality show "Simple Life: Mudando de Vida", em 2007, ao lado de Karina Bacchi.

Em 2012, a apresentadora comandou, ao lado de Ana Hickmann, o programa "Top Model, o Reality". Também comandou o "Programa da Tarde" entre 2012 e 2015, além de ter passado por atrações como "Troca de Esposas" e "Canta Comigo Teen". Atualmente, Ticiane dividia o palco do "Hoje em Dia" com Ana Hickmann, Celso Zucatelli e Renata Alves.

As especulações de que Ticiane Pinheiro poderia deixar o casting da TV Record começaram após César Tralli, marido da apresentadora, ser anunciado como o novo âncora do Jornal Nacional, da TV Globo. Tralli passou a ficar a maior parte da semana no Rio de Janeiro, enquanto Ticiane e a filha do casal, Manuella, permaneceram em São Paulo. Vale lembrar que a profissional também é mãe de Rafa Justus, fruto do antigo relacionamento com Roberto Justus.

Ainda segundo Gabriel Vaquer, na Globo, Ticiane é um nome que interessa ao GNT, canal feminino da Globo, para um formato novo. No entanto, ainda não houve abertura de negociações ou qualquer proposta.

