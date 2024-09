DESCONTROLE FINANCEIRO

Mário Gomes é despejado da mansão onde mora com a família após dívida de R$ 900 mil

Ex-galã da Globo perdeu casa para pagar dívidas trabalhistas

Da Redação

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 13:17

Mário Gomes é flagrado sendo despejado da mansão Crédito: Gshow / Sandro Cardozo

Aos 71 anos, o ex-galã da Globo, Mário Gomes, foi flagrado sendo despejado da mansão onde morava desde 2002 com a esposa e dois filhos. A saída da propriedade aconteceu na manhã do último domingo (15), em um condomínio da Joatinga, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O imóvel foi para leilão após Mário não pagar dívidas trabalhistas de costureiras da antiga empresa de confecção que o artista tinha no estado do Paraná, segundo apuração do site EXTRA.

A mansão estava avaliada em mais de R$ 20 milhões, mas foi arrematada por R$ 720 mil. Em 2007, Mário se desfez da empresa e ficou devendo salário à 84 funcionárias. Com isso, a dívida foi acumulando, chegando a R$ 923 mil. Em 2011, a Justiça do Trabalho determinou que o imóvel fosse para leilão. Além disso, ele também acumulava dívida de IPTU, ultrapassando os R$ 100 mil.

O vídeo que circula pelas redes sociais mostra Mário abatido, retirando alguns pertences da mansão e colocando em um carro de mudança. Além do ator, a esposa, Raquel, também foi vista triste com a filha mais nova do casal. Mário vai se mudar para a casa da filha mais velha, Linda Gomes, na Barra da Tijuca.

Atualmente, Mário é candidato a vereador do Rio pelo partido Republicanos. No entanto, ele não declarou bens no site da Justiça Federal. Em sua rede social, o ator disse que foi traído pelo ex-advogado, que não o ajudou a declarar falência.