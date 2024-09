POLÊMICA

Filha de Tom Cavalcante é acusada de 'acabar' com namoro de sertanejo

Ex-namorada de Cristiano Deyvid alegou que foi traída

Da Redação

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 10:54

Maria Cavalcante, Cristiano Deyvid, Sara de Castro Crédito: Redes sociais

A filha de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante, viu o seu nome envolvido em uma situação delicada nas redes sociais. A ex-companheira do cantor sertanejo Cristiano Deyvid, Sara de Castro, alegou que o ex-namorado o traiu com a filha do humorista.

Em um desabafo no Instagram, Sara contou que até outro dia ela e Cristiano estavam noivos e falavam sobre planos para o futuro, mas tudo foi por água abaixo. A jovem explicou que deixou o cantor na rodoviária para viajar a São Paulo. A viagem, no entanto, foi para conhecer Tom Cavalcante, com a filha mais nova.

“Passou a maior parte dessa semana sumido. Saía 21h e voltava às 4h da manhã. No início, fiquei preocupada, mas depois comecei a desconfiar. Quando ele voltou de viagem, ele disse que estava confuso. Perguntei se ele tinha me traído, pedi para que fosse sincero. Ele disse que não e que estava confuso por causa dos trabalhos e das oportunidades que ia ter”, disse.

Sara ainda revelou que uma pessoa contou para a mãe dela que Cristiano estava tendo um caso em São Paulo. Logo em seguida, Maria fez uma publicação assumindo o namoro com o cantor.

“Até uma semana atrás, falava em casamento, em ter filho. Ainda bem que não engravidei, porque nós tentamos por seis meses, mas tive que voltar a tomar um remédio para ansiedade. É isso, gente, as pessoas se vendem para ter fama”, disse.

Maria se pronuncia

Por meio dos stories do Instagram, Maria disse que o tribunal da internet pode matar alguém antes de todo mundo entender os dois lados da história.

"Seja generoso com todos à sua volta. O tribunal da internet já condenou pessoas, matou inocentes injustamente. Experimente virar a chave do ódio para a chave do bem, ajudando a muitos que precisam de você", diz um trecho.