Condenado por tráfico de drogas é preso na Bahia

Homem já havia sido preso anteriormente em novembro de 2023 com dois quilos de maconha

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17:00

Um homem foi preso na cidade de Juazeiro, no norte do estado, nesta sexta-feira (19). Ele foi sentenciado a cinco anos e dez meses de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem, de 34 anos, havia sido preso anteriormente em novembro de 2023. Na ocasião, ele foi flagrado com um pacote de maconha. Em sua residência, mais duas embalagens da mesma droga, totalizando dois quilos da droga.

Com o encerramento do processo na Justiça e a determinação do cumprimento da pena em regime fechado, a unidade especializada passou a monitorar o paradeiro do homem para efetivar a custódia. A 7ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Juazeiro) realizou a prisão sem resistência por parte do investigado.

Com o cumprimento do mandado, o homem foi conduzido à unidade policial e submetido aos exames de praxe no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O custodiado permanece à disposição do Poder Judiciário para o início do cumprimento da sentença estabelecida.

Bahia Juazeiro

