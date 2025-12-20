JUAZEIRO

Condenado por tráfico de drogas é preso na Bahia

Homem já havia sido preso anteriormente em novembro de 2023 com dois quilos de maconha

Um homem foi preso na cidade de Juazeiro, no norte do estado, nesta sexta-feira (19). Ele foi sentenciado a cinco anos e dez meses de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem, de 34 anos, havia sido preso anteriormente em novembro de 2023. Na ocasião, ele foi flagrado com um pacote de maconha. Em sua residência, mais duas embalagens da mesma droga, totalizando dois quilos da droga.

Com o encerramento do processo na Justiça e a determinação do cumprimento da pena em regime fechado, a unidade especializada passou a monitorar o paradeiro do homem para efetivar a custódia. A 7ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Juazeiro) realizou a prisão sem resistência por parte do investigado.