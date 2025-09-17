Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Shopping de Salvador lança Circuito do Sorvete com descontos de 10%

Ação acontece de 17 a 23 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:51

Ação acontece de 17 a 23 de setembro
Ação acontece de 17 a 23 de setembro Crédito: Divulgação

O Shopping Bela Vista preparou uma semana especial para adoçar ainda mais a visita dos clientes. De 17 a 23 de setembro, o empreendimento promove o Circuito do Sorvete, uma campanha que reúne diversas lojas com sobremesas geladas, sabores exclusivos e descontos imperdíveis.

A Chiquinho Sorvetes traz a promoção “compre um cascão tradicional e ganhe outro grátis”, válida somente no dia 23/09. Já a Milkylab oferece o sundae de Ovomaltine por R$ 11, e a Kopenhagen dá 10% de desconto em todos os sorvetes. No Bob’s, o Bob's Max Caramelo estará por R$ 13,90 e o Milk Shake Caramelo por R$ 17, enquanto a Raízen oferece 10% de desconto em compras de sorvetes acima de R$ 25. A Delmar Confeitaria completa a ação com 10% de desconto no Affogato.

“O Circuito do Sorvete é uma oportunidade para toda a família aproveitar o melhor das nossas marcas, com preços atrativos e opções que agradam a todos os paladares. Queremos transformar essa experiência em momentos de lazer e sabor para os nossos clientes”, destaca Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista.

Leia mais

Imagem - Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais

Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais

Imagem - Suposta visita de técnicos gera alerta em condomínio no Rio Vermelho; veja dicas de segurança

Suposta visita de técnicos gera alerta em condomínio no Rio Vermelho; veja dicas de segurança

Mais recentes

Imagem - Veja alimentos e bebidas que ajudam a aumentar a energia

Veja alimentos e bebidas que ajudam a aumentar a energia
Imagem - Prefeito anuncia prazo de entrega do viaduto do Shopping da Bahia; confira

Prefeito anuncia prazo de entrega do viaduto do Shopping da Bahia; confira
Imagem - PRF prende mulher com aves silvestres, drogas e TV Box em Feira de Santana

PRF prende mulher com aves silvestres, drogas e TV Box em Feira de Santana

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
01

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
02

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro
03

Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo