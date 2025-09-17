PROMOÇÃO

Shopping de Salvador lança Circuito do Sorvete com descontos de 10%

Ação acontece de 17 a 23 de setembro

Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:51

Ação acontece de 17 a 23 de setembro Crédito: Divulgação

O Shopping Bela Vista preparou uma semana especial para adoçar ainda mais a visita dos clientes. De 17 a 23 de setembro, o empreendimento promove o Circuito do Sorvete, uma campanha que reúne diversas lojas com sobremesas geladas, sabores exclusivos e descontos imperdíveis.

A Chiquinho Sorvetes traz a promoção “compre um cascão tradicional e ganhe outro grátis”, válida somente no dia 23/09. Já a Milkylab oferece o sundae de Ovomaltine por R$ 11, e a Kopenhagen dá 10% de desconto em todos os sorvetes. No Bob’s, o Bob's Max Caramelo estará por R$ 13,90 e o Milk Shake Caramelo por R$ 17, enquanto a Raízen oferece 10% de desconto em compras de sorvetes acima de R$ 25. A Delmar Confeitaria completa a ação com 10% de desconto no Affogato.