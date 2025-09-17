SEM AGENDAMENTO

Suposta visita de técnicos gera alerta em condomínio no Rio Vermelho; veja dicas de segurança

Serviço não foi confirmado pela operadora e medo de golpe fez porteiro agir

Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 05:30

Prédio fica no Rio Vermelho Crédito: Reprodução

Um caso envolvendo supostos provedores de internet no Edifício Schroeder, no Rio Vermelho, em Salvador, acende um alerta para segurança de condomínios. Na manhã da última sexta-feira (12), dois homens se apresentaram como funcionários da empresa Teleinfra e solicitaram o acesso para colocar fibra óptica no prédio, alegando que o pedido havia sido feito pela Claro. O serviço, no entanto, não foi confirmado pela operadora de internet.

Um morador do prédio, que preferiu não se identificar, relatou que a Claro informou que nenhuma ordem de serviço foi emitida para o imóvel. O que pode ter ocorrido, segundo a operadora, é um problema entre os sistemas. Se o serviço não aparecer no sistema, a tentativa de golpe será comprovada.

“Eles se apresentaram com camisas da Teleinfra e crachás, mas ninguém havia solicitado o serviço. A Claro disse que nenhuma ordem de serviço consta no sistema”, disse o morador. A Teleinfra é uma empresa de telecomunicação curitibana que oferece serviços em alguns estados do Brasil, incluindo a Bahia. A sede baiana fica em Lauro de Freitas, na Grande Salvador. A reportagem não conseguiu o contato da empresa.

Segundo o morador, o prédio nunca possuiu cabeamento para fibra óptica, que utiliza finos filamentos de vidro ou plástico para transmitir dados por meio de pulsos de luz, oferecendo alta velocidade.

Em casos como esse, especialistas ressaltam que os condomínios devem negar a entrada imediata de desconhecidos caso não haja confirmação da visita com algum morador. Além disso, é imprescindível registrar os dados do suposto prestador de serviço.

“Se houver qualquer suspeita, acionar a Polícia Militar. Um bom projeto de segurança eletrônica, com análise de riscos, definição dos sistemas adequados ao perfil do condomínio e equipe bem treinada, garante resposta rápida e reduz os riscos”, diz Alexandre Deminco, diretor da OP Tecnologia e Segurança, empresa especializada em projetos de videomonitoramento e controle de acesso para condomínios e empreendimentos comerciais.

A segurança dos condomínios é essencial para proteger vidas e patrimônio, além de valorizar o imóvel. “A responsabilidade é do condomínio, representado pelo síndico e conselho, que devem definir regras, contratar equipes e investir em tecnologia. Muitos ainda criam comissões de segurança formadas por moradores com experiência ou interesse no assunto para apoiar decisões e fiscalizar as ações”, explica Deminco.

Confira abaixo 7 dicas de segurança para condomínios:

Projeto de segurança bem definido, com investimento em controle de acesso, câmeras de alta definição com analíticos e segurança perimetral;

Controle de acesso rigoroso, com colaboração dos moradores para que o protocolo funcione;

Cadastro prévio de visitantes e prestadores em aplicativo, liberando a portaria para focar em quem não está na lista;

Treinamento contínuo da equipe de portaria;

Integração com condomínios vizinhos e aproximação com a companhia de Polícia Militar;

Iluminação, cercas e câmeras sempre em ordem;