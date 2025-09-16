Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cadastramento de ambulantes para trabalhar em festas populares de Salvador começa nesta terça

Cerca de 9 mil vagas de trabalho serão disponibilizadas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 07:52

Veja o prazo de cadastro para ambulantes em Salvador
Veja o prazo de cadastro para ambulantes em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Divulgação

O cadastramento para trabalhadores ambulantes que desejam trabalhar nas festas populares de Salvador começa nesta terça-feira (16). Serão cerca de 9 mil vagas disponibilizadas. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). 

As inscrições serão feitas apenas pela internet, através do site. O período de cadastro vai até o dia 16 de outubro. Pessoas que tiverem dificuldade de acesso à internet poderão procurar atendimento em uma das 10 unidades de Prefeituras-Bairro de Salvador, segundo a pasta. Cada interessado poderá se inscrever em mais de uma festa, realizando cadastros separados, sendo nas mesmas categorias que já participou.

A licença possibilita o trabalho no Festival Virada, Lavagem do Bonfim, Lavagem de Itapuã, Festa de Iemanjá e nos circuitos de pré-Carnaval e Carnaval. 

Os inscritos passarão por uma avaliação da Secretaria Municipal de Ordem Pública e serão selecionados de acordo com uma pontuação baseada em critérios sociais e profissionais como: residir em Salvador, ter experiência em eventos anteriores nos últimos cinco anos, possuir certificados de capacitação, ser mulher e chefe de família, idoso ou aposentado.

Leia mais

Imagem - Carnaval de Salvador é reconhecido como patrimônio cultural nacional

Carnaval de Salvador é reconhecido como patrimônio cultural nacional

Imagem - Credenciamento de veículos para acesso às áreas do Carnaval está aberto; saiba como fazer

Credenciamento de veículos para acesso às áreas do Carnaval está aberto; saiba como fazer

Imagem - Saiba qual será o tema do Carnaval de Salvador 2026

Saiba qual será o tema do Carnaval de Salvador 2026

Em caso de empate na pontuação, será escolhido o candidato de maior idade, persistindo o empate, será realizado um sorteio eletrônico nos moldes previstos no edital. As informações sobre o processo seletivo foram divulgadas no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (12).

Resultado

A lista com as pontuações será divulgada no dia 29 de outubro. Após as fases de recursos, o resultado final será publicado no dia 1º de dezembro. “O sistema de cadastramento de ambulantes foi criado pela Prefeitura justamente para dar dignidade ao público que pretende trabalhar nas festas populares. Independentemente do dia em que o candidato se inscrever, o critério para a habilitação será o da pontuação prevista no edital”, explica Decio Martins, titular da Semop. 

Mais recentes

Imagem - Adolescente é detida com 4,5 kg de cocaína em travesseiro em ônibus na Bahia

Adolescente é detida com 4,5 kg de cocaína em travesseiro em ônibus na Bahia
Imagem - Evento gratuito em Salvador oferece consultorias, serviços e feira de empreendedores

Evento gratuito em Salvador oferece consultorias, serviços e feira de empreendedores
Imagem - Mais de 2 mil usuários já foram banidos de usar patinetes elétricos em Salvador; veja regras

Mais de 2 mil usuários já foram banidos de usar patinetes elétricos em Salvador; veja regras

MAIS LIDAS

Imagem - Pastor gera revolta ao dizer que fiéis devem alertar filhos sobre negros: 'Perigo é 30 vezes maior'
01

Pastor gera revolta ao dizer que fiéis devem alertar filhos sobre negros: 'Perigo é 30 vezes maior'

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil
02

Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
03

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Imagem - Com ajuda do filho de Odete, Raquel se torna dona da TCA e ‘passa perna’ na vilã
04

Com ajuda do filho de Odete, Raquel se torna dona da TCA e ‘passa perna’ na vilã