Começa hoje! Confira os detalhes do esquema especial de transporte para o Virada Salvador

Prefeitura criou três linhas para atender quem vai ao evento

Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 15:57

Festival Virada Salvador acontece na orla da Boca do Rio Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Um esquema especial de transporte foi montado pela Prefeitura de Salvador para garantir o deslocamento do público durante o Festival Virada Salvador, que acontece na orla da Boca do Rio, entre os dias 27 e 31 de janeiro. A operação inclui criação de linhas exclusivas, ajustes de itinerários, reforço de frota e pontos provisórios de embarque e desembarque na região da orla. Confira os detalhes abaixo.

Três linhas de ônibus foram criadas exclusivamente para atender ao evento, operando diariamente das 17h40 à meia-noite, com reforço no dia 31. São elas

2026-00 – Terminal Acesso Norte x Festival Virada

2026-01 – Estação Pirajá x Festival Virada

2026-02 – Metrô Pituaçu x Festival Virada

Dois pontos foram criados para o embarque e desembarque dos usuários. No sentido Pituba, próximo ao Restaurante Yemanjá, e no sentido Itapuã, na orla da Boca do Rio, próximo ao acesso do evento.

Os demais pontos do trecho serão desativados no período. No retorno, os itinerários foram ajustados para garantir fluidez no tráfego e segurança dos usuários, passando por vias como Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Tancredo Neves e Avenida Luís Viana (Paralela).

Desvios e ajustes de itinerário

Durante o período do festival, algumas linhas do sistema convencional terão alterações temporárias de itinerário e horários, principalmente aquelas que atendem a orla e os corredores de acesso à Boca do Rio. O embarque e desembarque de diversas linhas ocorrerão em pontos provisórios, especialmente na Praça Osório Villas Boas, que será utilizada para o escoamento do público após os shows.

Seis linhas regulares operarão com horário estendido, das 18h à 1h da manhã, atendendo diretamente a área do evento, entre elas 1001 - Aeroporto x Praça da Sé; 1007 - Jardim das Margaridas/Terminal Aeroporto x Lapa; 1034 - Parque São Cristóvão x Barroquinha; 1134 - Cabula 6 x Pituba; 1247 - Conjunto Arvoredo/Tancredo Neves x Patamares; e 1637 - Mirante de Periperi x Imbuí/Boca do Rio.

Táxi e mototaxi

Serão instalados pontos de táxi e de mototáxi nas proximidades do evento. O ponto de táxi estará localizado nas proximidades do IMEJA, sentido Itapuã, enquanto o ponto de mototáxi será instalado em frente ao IMEJA, também no sentido Itapuã.

Já os veículos por aplicativo deverão realizar o embarque e desembarque de passageiros na avenida Octávio Mangabeira, nas proximidades do Centro de Convenções, em ambos os sentidos da via.

Réveillon

No dia 31 de dezembro, a linha Base Naval/São Thomé/Escola de Menores – Lapa terá operação especial até às 5h59 do dia 1º de janeiro. Algumas linhas que partem das estações de Mussurunga e Pirajá também terão reforço e ajustes de frota, especialmente na noite da virada, garantindo a integração com o sistema metroviário e os principais corredores da cidade.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) contará com bases operacionais e reguladores de tráfego distribuídos nos principais pontos de embarque, além de equipes para orientar os usuários durante toda a operação noturna.

