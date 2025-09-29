Acesse sua conta
Penetra misterioso em casamento é finalmente identificado quatro anos depois

Estranho apareceu nas fotos do casamento do casal em 2021 e só agora foi descoberto, gerando risadas e amizade inesperada.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:59

Quase quatro anos depois, o misterioso "penetra" do casamento dos Wylie finalmente foi identificado
Quase quatro anos depois, o misterioso “penetra” do casamento dos Wylie finalmente foi identificado Crédito: Reprodução

Michelle e John Wylie tiveram um casamento feliz em novembro de 2021, em um hotel boutique na costa de South Ayrshire, Escócia, cercados por familiares, amigos e, sem saber, um estranho.

O casal só percebeu a presença do intruso ao receber as fotos do grande dia: um homem alto, de terno escuro e expressão confusa, aparecia ao fundo de várias imagens. Tentativas de identificá-lo com familiares, amigos, funcionários do hotel e até o fotógrafo não tiveram sucesso.

Quatro anos depois, o mistério foi finalmente resolvido. O homem era Andrew Hillhouse, que deveria estar em outro casamento a cerca de três quilômetros de distância e só percebeu o engano quando a noiva entrou no corredor.

Casamento dos Wylie

Andrew contou à BBC que, chegando atrasado, entrou às pressas no local errado e tentou se manter discreto durante a cerimônia. “Fiquei sentado, pensando: ‘por favor, que isso acabe logo’”, disse ele. Somente após a cerimônia conseguiu contatar seu parceiro e se orientar sobre o casamento correto.

O episódio só ganhou desfecho graças a uma investigação online, impulsionada por uma publicação da noiva e pelo youtuber Dazza, que ajudou a identificar Andrew. O post viral recebeu centenas de comentários e mais de 36 mil curtidas.

Hoje, Andrew e Michelle são amigos no Facebook e já se encontraram pessoalmente, rindo da situação improvável que se arrastou por quase quatro anos. “Não conseguimos acreditar que só agora descobrimos quem ele é”, disse Michelle.

