Rafael Cardoso reencontra os filhos após dois anos em encontro promovido por Sonia Bridi

Mesmo com medida protetiva em vigor, ator esteve na casa da ex-sogra no Rio de Janeiro e apresentou a filha caçula aos primogênitos

Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 12:06

Rafael Cardoso reencontra os filhos em encontro promovido por Sonia Bridi Crédito: Reprodução

Rafael Cardoso voltou a se encontrar com os filhos mais velhos, Aurora e Valentim, após dois anos afastado por decisão judicial. O reencontro aconteceu no Dia dos Pais, em agosto, na casa da jornalista Sonia Bridi, ex-sogra do ator, no Rio de Janeiro. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o convite partiu da própria Sonia, que considerou essencial a reaproximação entre pai e filhos.

Durante a ocasião, Rafael também apresentou a caçula Helena, de 1 ano e 10 meses, fruto de seu relacionamento com Carol Ferraz, aos irmãos mais velhos. O momento, descrito como emocionante, acontece em meio ao conturbado histórico familiar do ator, que ainda enfrenta restrições legais.

A Justiça manteve em vigor a medida protetiva que impede Rafael de se aproximar ou manter contato, por qualquer meio, com a ex-esposa Mari Bridi e a jornalista Sonia Bridi. Além disso, o ator está proibido de citar ambas em redes sociais, entrevistas ou veículos de comunicação.

Acusações contra Rafael Cardoso

A medida protetiva foi solicitada após um episódio ocorrido em 18 de agosto de 2023. Na ocasião, Rafael foi acusado de invadir a residência da ex-sogra, destruir o carro da família e ameaçar um funcionário. O caso foi relatado em documento obtido pela revista Contigo! e divulgado pelo colunista Gabriel Perline.