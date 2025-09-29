Rafael Cardoso reencontra os filhos após dois anos em encontro promovido por Sonia Bridi

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 12:06
Rafael Cardoso voltou a se encontrar com os filhos mais velhos, Aurora e Valentim, após dois anos afastado por decisão judicial. O reencontro aconteceu no Dia dos Pais, em agosto, na casa da jornalista Sonia Bridi, ex-sogra do ator, no Rio de Janeiro. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o convite partiu da própria Sonia, que considerou essencial a reaproximação entre pai e filhos.
Durante a ocasião, Rafael também apresentou a caçula Helena, de 1 ano e 10 meses, fruto de seu relacionamento com Carol Ferraz, aos irmãos mais velhos. O momento, descrito como emocionante, acontece em meio ao conturbado histórico familiar do ator, que ainda enfrenta restrições legais.
Rafael Cardoso
A Justiça manteve em vigor a medida protetiva que impede Rafael de se aproximar ou manter contato, por qualquer meio, com a ex-esposa Mari Bridi e a jornalista Sonia Bridi. Além disso, o ator está proibido de citar ambas em redes sociais, entrevistas ou veículos de comunicação.
A medida protetiva foi solicitada após um episódio ocorrido em 18 de agosto de 2023. Na ocasião, Rafael foi acusado de invadir a residência da ex-sogra, destruir o carro da família e ameaçar um funcionário. O caso foi relatado em documento obtido pela revista Contigo! e divulgado pelo colunista Gabriel Perline.
Embora não tenha sido registrada agressão física, Sonia denunciou o ator por violências psicológica, moral e patrimonial, afirmando que as atitudes tiveram como motivação o fato de ela ser mulher.