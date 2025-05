JUSTIÇA

Assédio sexual e moral: Ministério Público poderá pedir a condenação de delegado

Realizada última audiência de instrução

Na audiência no Fórum de Sussuarana, além do delegado, o juiz da na 12ª Vara Criminal, Ricardo Augusto Schmitti ouviu as testemunhas de defesa, entre elas uma major, que atuou no Nordeste de Amaralina. Ela e seis policiais da 28ª DP, entre eles uma investigadora, negaram todas as acusações, imputadas ao delegado, após denúncia do Sindicato dos Policiais Civis (Sindpoc), que apontava condutas inadequadas no ambiente de trabalho contra quatro agentes. >