SONO E DIREÇÃO

Sonolência está ligada a 40% dos acidentes de trânsito no Brasil; saiba mais

Distúrbio ainda pouco diagnosticado pode aumentar em até seis vezes o risco de colisões

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:55

Sonolência está ligada a 40% dos acidentes de trânsito no Brasil Crédito: Shutterstock

Cerca de 40% dos acidentes nas rodovias federais estão associados à sonolência, tornando-a a terceira maior causa de acidentes, atrás apenas do uso de álcool/drogas ao volante e do excesso de velocidade, segundo dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET). Caracterizada por interrupções repetidas na respiração durante o sono, a Apneia Obstrutiva do Sono (AOS), é um dos principais fatores de risco para acidentes nas estradas, mas ainda é amplamente negligenciada no Brasil.

Estudos internacionais indicam que pessoas com AOS têm de quatro a seis vezes mais risco de se envolverem em acidentes do que a população em geral. Nos Estados Unidos, a condição está associada a mais de 310 mil colisões por ano, resultando em cerca de 1.400 mortes e perdas estimadas em US$ 15,9 bilhões. No Brasil, o impacto econômico também preocupa: segundo o IPEA, o custo médio de um acidente com vítima fatal ultrapassa R$ 445 mil.

Apesar do cenário alarmante, o tratamento da apneia pode reduzir em até 95% o risco de acidentes. “Motoristas que começam a usar o CPAP — equipamento indicado para casos moderados e graves — passam a ter desempenho semelhante ao de pessoas sem apneia. Além disso, 75% relatam mais atenção e segurança ao dirigir”, explica Amanda Costa, médica da VitalSono e especialista em medicina do tráfego.

O maior desafio ainda está no diagnóstico. Muitos motoristas desconhecem o distúrbio e não têm acesso à polissonografia tradicional, principal exame para identificação da apneia. Como alternativa, soluções mais simples vêm ganhando espaço, como o Exame do Sono Biologix — uma polissonografia tipo IV, feita em casa e já utilizada por grandes empresas de transporte e clínicas em todo o país.

“A tecnologia tem sido uma aliada para ampliar o diagnóstico com agilidade e qualidade. Estamos falando de uma medida de saúde pública com potencial real de salvar vidas”, afirma Talita Salles, sócia co-fundadora da Biologix, healthtech brasileira especializada em medicina do sono.

A Resolução CONTRAN nº 927, de 28 de março de 2022, já recomenda exames de sono para motoristas das categorias C, D e E, justamente pelo alto risco de acidentes. Identificar sinais como ronco alto, pausas na respiração e sonolência durante o dia pode evitar desfechos trágicos nas estradas brasileiras.