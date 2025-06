CURIOSIDADES

Cientistas descobrem existência de monstro dos mares; animal tem o dobro do tamanho da baleia-assassina

A descoberta foi considerada importante o suficiente para ser divulgada em publicação científica especializada

Dois achados distintos comprovaram a existência de um pliossauro gigante, um réptil marinho do período Jurássico com porte semelhante ao de duas orcas, espécie conhecida como 'baleia-assassina' - o que representa cerca de 10 a 12 metros. Os fósseis, encontrados em museus britânicos, estavam guardados sem identificação adequada até serem reavaliados por cientistas. >

As peças, coletadas em escavações antigas perto do rio Tâmisa, ganharam nova atenção com a ajuda de paleontólogos experientes, que revelaram detalhes surpreendentes sobre esse temido predador dos mares.>