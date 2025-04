EMPRESAS DE FACHADA

Vinte pessoas são detidas por aplicar golpe do falso consórcio em Salvador

Mais de 200 ocorrências foram registradas contra grupo criminoso

Durante a ação, os policiais estiveram in loco em três empresas que continuam em atividade e são abertas ao público, localizadas em um prédio comercial na Avenida ACM. Anúncios falsos veiculados em plataformas digitais eram utilizados como isca para atrair as vítimas.>

A operação é fruto de uma investigação conduzida pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon). As diligências estão em andamento com um efetivo de 60 policiais civis. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para formalização dos procedimentos.>