ESTELIONATO

Empresário é preso após faturar mais de R$ 1 milhão em golpes de consórcio

Diego Vinícius Costa Cruz fez mais de 35 vítimas

O suspeito de 35 anos teria faturado mais de R$ 1 milhão com os golpes, que atingiram 35 vítimas, conforme apurou a TV Bahia. Ele ofertava falsas cartas de crédito para financiamento e compra de motos e carros. Uma das vítimas de Diego é um vigilante que teve um prejuízo de R$ 26,5 mil com o acordo. Segundo o homem, ele havia economizado por três anos para comprar um carro em outubro de 2023.

"Ele [Diego] passou o termo, transferências, o extrato, mandou reconhecer firma e tudo mais. Aí o tempo foi passando, passando… Eu consegui entrar em contato e me informaram que não existia nenhuma carta de crédito contemplada no meu nome, e sim dois consórcios", contou a vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o empresário foi preso por estelionato, apropriação indébita e associação criminosa. Com ele, foram apreendidos um carro, uma moto, uma maquineta de cartão de crédito, duas chaves de carro, um celular e um notebook, além de documentos relacionados a consórcios. Os itens vão passar pela perícia do Departamento de Polícia Técnica, enquanto Diego segue à disposição da Justiça.