ESTELIONATO

Grupo que enganou ao menos 20 pessoas com cotas de consórcio é preso

Suspeitos aplicavam golpe com falsas cotas contempladas de consórcios em Vitória da Conquista

Equipes da Polícia Civil da Bahia prenderam em flagrante nove pessoas, sendo oito homens e uma mulher, suspeitas de integrar um grupo especializado em estelionato. A operação ocorreu na quinta-feira (27), em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, e foi conduzida por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Vitória da Conquista).>

As investigações tiveram início após o registro de cerca de 20 boletins de ocorrência de vítimas que alegaram ter sido enganadas pelo grupo. Durante a ação policial, foram apreendidos oito celulares, dois notebooks e diversos documentos que podem auxiliar no avanço das investigações. >

Os criminosos aplicavam golpes envolvendo falsas cotas contempladas de consórcios, atraindo consumidores por meio de anúncios enganosos, oferecendo bens por valores abaixo do mercado. Depois de convencer as vítimas a realizar pagamentos adiantados, os estelionatários afirmavam vender cotas já contempladas, quando, na realidade, ofereciam cotas ainda não premiadas.>

Segundo a polícia, o golpe era estruturado de maneira meticulosa. Inicialmente, os criminosos divulgavam anúncios atrativos e convenciam as vítimas a comparecerem à sede da empresa, onde recebiam informações distorcidas sobre os contratos. No local, os golpistas utilizavam táticas persuasivas para induzir a assinatura de documentos com cláusulas confusas e desvantajosas.>

Além disso, pressionavam os consumidores a tomar decisões rápidas, alegando que as oportunidades eram limitadas e que as condições especiais poderiam ser encerradas a qualquer momento. Quando as vítimas perceberam que haviam sido enganadas e solicitaram o reembolso, os criminosos negavam a devolução do dinheiro, alegando restrições contratuais.>