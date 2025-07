OPERAÇÃO

15 pessoas são presas em Salvador por golpe do falso consórcio

Elas responderão por estelionato e lavagem de dinheiro; maioria dos suspeitos são mulheres

As prisões ocorreram por volta das 16h30, em um centro empresarial na região do Iguatemi, em Salvador, após as investigações apontarem que os suspeitos continuavam praticando o golpe do falso consórcio.>