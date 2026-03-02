Acesse sua conta
Faculdade de Salvador oferece atendimentos gratuitos de fisioterapia; saiba como participar

Serviço é prestado por alunos, sob a supervisão de professores

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:08

Imagem Edicase Brasil
O aumento na procura por fisioterapia ressalta a importância de buscar orientação profissional Crédito: LightField Studios | Shutterstock

O Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) oferece atendimentos gratuitos de fisioterapia por meio do Instituto de Saúde, no Campus Paralela. O serviço acontece no Campus Paralela.

Os atendimentos são realizados por alunos da faculdade, sob supervisão de professores.

Entre os procedimentos disponíveis estão tratamentos para dor causada por tensão muscular, com uso de técnicas como ventosaterapia, terapia manual e dry needling, método que utiliza agulhas para aliviar pontos de tensão, além de drenagem linfática manual.

As consultas são realizadas às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Cada paciente passa por uma avaliação inicial, quando é definido um plano de tratamento individualizado.

O agendamento deve ser feito previamente pelo WhatsApp do Instituto de Saúde da Unijorge, no número (71) 99611-6919.

Tags:

Bahia Salvador

