POLÊMICA

Andressa Urach diz que não faria novela bíblica: ''Conteúdo adulto dá mais dinheiro'

Influenciadora também falou sobre sua relação com a Igreja Universal

Conhecida por suas declarações polêmicas, Andressa Urach foi a convidada do programa "De Frente Com Blogueirinha", na noite de segunda-feira (21), e voltou a chamar a atenção. Dessa vez, por comentar as chances de participar de uma novela da Record - mais especificamente, de uma trama bíblica do canal. A influenciadora foi direta ao negar o interesse em integrar o elenco dessas produções.>