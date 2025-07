LUTO

Família de Preta Gil retorna ao Brasil para velório no Theatro Municipal do Rio

O velório será aberto ao público entre 9h e 13h

A família de Preta Gil desembarcou no Brasil nesta quinta-feira (24) para acompanhar o velório da cantora, que morreu no domingo (20) aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino. Francisco Gil (filho), Flora Gil (madrasta), Sol de Maria (neta) e Bento Gil (sobrinho) chegaram pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, acompanhados pela médica Roberta Saretta. Eles estavam com a artista nos Estados Unidos, onde ela realizava um tratamento experimental contra a doença. >