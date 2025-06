'POZE DO POVO'

Após sair da prisão, MC Poze do Rodo anuncia show gratuito; entenda

MC, que deixou a prisão na última terça-feira (3), usou seu perfil no Instagram para fazer um convite aos fãs e seguidores

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, que chegou a ser preso no final de maio por apologia ao crime e suposto envolvimento com o tráfico de drogas, anunciou nas redes sociais que vai fazer um show gratuito no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. “Cantar para o meu povo”, disse o funkeiro.>