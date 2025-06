COMIDA PARA MOZÃO

VÍDEO: Receita prática para o Dia dos Namorados com preparo em 20 minutos e só 6 ingredientes

Chef Gabryel Boaventura mostra passo a passo detalhado

Quer impressionar o seu amor no Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, com uma receita bem prática e rápida? O chef Gabryel Boaventura (@cheffboaventura) preparou uma receita super prática para você aproveitar a data com o seu amor. Veja vídeo com o passo a passo da receita. >