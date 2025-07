SERTANEJO

Ana Castela chora em show e recebe apoio do ex Gustavo Mioto

Cantora sertaneja se emocionou no palco e desabafou sobre críticas; Gustavo Mioto saiu em defesa da ex-namorada

A cantora Ana Castela chorou durante um show em Minas Gerais no sábado (6) e fez um desabafo emocionado diante do público. O momento repercutiu nas redes sociais, e o ex-namorado da artista, o cantor Gustavo Mioto, saiu em defesa dela no domingo (7), após a sertaneja ser alvo de críticas nos últimos dias. >