Coloque esse ingrediente curioso debaixo do travesseiro e você vai dormir como nunca

Tendência se apoia em simbolismo e repetição de hábito noturno, embora não haja prova científica direta sobre sono

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13:00

Erva comum da cozinha ganha novo uso fora do fogão e reacende a discussão sobre hábitos que ajudam a desacelerar à noite
Erva comum da cozinha ganha novo uso fora do fogão e reacende a discussão sobre hábitos que ajudam a desacelerar à noite Crédito: Unsplash

Quando o sono não vem, muita gente procura soluções simples que caibam na rotina. É nesse cenário que um hábito viral ganhou espaço: colocar uma folha de louro seca debaixo do travesseiro antes de dormir.

A prática virou conversa nas redes sociais porque é fácil de fazer e parece “inofensiva”. Quem adota diz que relaxa mais rápido e sente melhora no descanso, como se o corpo entendesse que é hora de parar.

O louro, tão presente no preparo de pratos como molhos e curries, aparece agora com um papel diferente. A folha sai do fogão e entra no quarto como elemento simbólico ligado a bem-estar e proteção.

O passo a passo que se repete à noite

O ritual costuma seguir um padrão: a pessoa pega uma folha seca, coloca sob o travesseiro e segue com a rotina normal. Em seguida, repete a ação diariamente, criando um “marco” para o fim do dia.

Essa repetição é parte da força do hábito. Quando você faz a mesma coisa no mesmo horário, o cérebro tende a reconhecer o sinal e reduzir o estado de alerta, o que pode facilitar o adormecer em noites agitadas.

Na cultura indiana, as folhas de louro são associadas ao calor, à proteção e ao bem-estar. Por isso, elas aparecem há muito tempo na medicina herbal, em rituais e em práticas ligadas ao cuidado pessoal.

Esse significado ajuda a entender por que a tendência ganhou destaque especial na Índia. A folha, nesse contexto, carrega uma ideia de acolhimento que vai além do uso culinário, e isso reforça o gesto noturno.

Um relato que ajudou a popularizar

Entre os conteúdos que impulsionaram a onda, uma influenciadora do YouTube, Sheetal, compartilhou a dica e disse que o louro trouxe “clareza” aos seus sonhos. A fala virou uma espécie de convite ao teste.

Ao mesmo tempo, sonhos são experiências íntimas e variáveis. O que para uma pessoa é “clareza”, para outra pode ser desconforto, já que nem todo mundo quer lembrar com detalhes de cenas estranhas da madrugada.

Embora a tradição e os relatos sejam fortes, não há evidências científicas sólidas de que o louro melhore diretamente o sono ou mude sonhos. Ainda assim, especialistas consideram que o ritual pode ter benefício por si só.

Isso acontece porque o corpo responde a rotinas previsíveis. Uma ação curta, repetida à noite, ajuda a desacelerar e a reduzir a ansiedade do “preciso dormir agora”, que costuma atrapalhar ainda mais.

O apelo está na simplicidade: uma única folha, nenhum preparo e quase nenhum custo. Para quem já tentou de tudo, o gesto funciona como um recomeço leve, sem promessas exageradas e sem esforço extra.

Além disso, muita gente gosta da metáfora. Se uma folha de louro consegue influenciar pratos fortes, o imaginário sugere que ela também poderia tocar o subconsciente, mesmo que o resultado venha mais do ritual do que da erva.

