Cidade nordestina, a 4ª mais antiga do Brasil, encanta com 'centrinho' intocado, romântico e pacato

Agência Correio
Publicado em 10 de março de 2026 às 21:00
A Praça São Francisco é o único lugar no Brasil com o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Ela é o coração de São Cristóvão, a primeira capital de Sergipe e quarta cidade mais antiga do país.
Localizada perto do litoral, a cidade preserva um conjunto arquitetônico de grande relevância nacional. Além disso, o ambiente pacato oferece um refúgio para quem busca cultura e paz.
São Cristóvão, em Sergipe
O planejamento urbano desta cidade histórica reflete escolhas feitas durante a União Ibérica. Nessa fase, Portugal e Espanha compartilhavam o mesmo domínio político e administrativo.
Essa herança aparece na forma como as igrejas e prédios civis foram organizados. Assim, as ruas contam a história de um período singular da colonização ibérica.
Ao contrário de litorais agitados, o conjunto de prédios históricos é calmo e discreto. As igrejas barrocas e conventos não sofrem com a pressão de um comércio intenso.
Essa característica favorece uma leitura honesta do cotidiano dos antigos moradores locais. Por isso, o turista consegue mergulhar no passado sem as distrações dos grandes centros.
O roteiro de viagem inclui ladeiras, igrejas centenárias e vistas panorâmicas da região. No Cristo Redentor, o visitante compreende a visão estratégica dos colonizadores portugueses.
Além disso, a Igreja de Nossa Senhora do Amparo destaca a relevância social da cidade. Esses locais oferecem uma conexão profunda com a formação religiosa do estado.
O Convento de São Francisco merece destaque por sediar o Museu de Arte Sacra. Seu acervo é considerado um dos mais importantes de toda a região nordestina.
Simultaneamente, o Conjunto do Carmo mantém viva a trajetória histórica de Irmã Dulce. Como os pontos são vizinhos, o turista consegue otimizar seu tempo de visitação.
Embora muitos façam visitas rápidas, a cidade possui eventos que pedem mais tempo. O FASC é o festival que atrai multidões interessadas em arte todos os anos.
Fora das épocas festivas, a rotina é marcada por conversas amigáveis nas calçadas. Os moradores recebem os visitantes com a simplicidade típica do povo sergipano.
O café fresquinho e o tradicional biscoito bricelet são símbolos dessa recepção calorosa. Esta receita é um patrimônio imaterial que preserva a identidade cultural de Sergipe.
Portanto, saborear essa iguaria é essencial para quem deseja conhecer a essência local.
Antes de viajar, é importante considerar como o clima tropical afeta o passeio. No verão, o sol e o tempo seco facilitam o acesso aos monumentos.
Esse período é marcado por uma agenda cheia de eventos e festas populares. Consequentemente, o calor favorece a exploração completa de todas as ladeiras e mirantes.
Por outro lado, o inverno traz chuvas que podem dificultar os trajetos externos. Contudo, a estação é ideal para quem prefere visitar museus e igrejas. O ritmo da cidade fica ainda mais sossegado durante os meses de chuva.
Assim, você pode escolher a experiência que melhor se adapta ao seu perfil.