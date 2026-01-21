Em Alta

A cidade na serra que vira sensação do verão e supera até mesmo destinos de praias no Brasil

Entenda por que a ocupação nos hotéis da cidade superou as expectativas durante a virada de ano

Agência Correio

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:00

Município vizinho a Guaratinguetá e Pindamonhagaba é destaque de turismo no interior paulista Crédito: Wikimedia Commons

O turismo em Campos do Jordão vive um momento histórico com o aumento expressivo de visitantes neste início de ano. A cidade do interior paulista desbanca o favoritismo das praias e se consolida como destino de verão.



Dados recentes mostram que a procura pela Serra da Mantiqueira cresceu de forma constante nos últimos meses de calor. O fenômeno altera o calendário turístico da região, que antes focava apenas nos meses de junho e julho.

Muitos fatores contribuem para essa mudança, desde a busca por segurança até a preferência por climas mais frescos. O resultado é uma cidade vibrante e lotada de turistas aproveitando as férias escolares de janeiro.

O fim da hegemonia litorânea

Rafael Marcandali, diretor do Consórcio Aproveite Campos do Jordão, analisou os números positivos da temporada atual. Ele afirma que a cidade registra um maior volume de turistas em outras estações além do inverno rigoroso.

O especialista destaca que houve uma ocupação maior que 50% nos hotéis da região quando comparada ao inverno passado. Esse crescimento sólido sugere que o brasileiro está diversificando seus destinos de lazer e descanso.

Segundo Marcandali, o comportamento atual "indica um possível término da hegemonia das praias" no imaginário popular. O interior ganha força como uma rota sofisticada para quem deseja fugir do agito das cidades de areia.

Climatologia a favor do turista

O frescor da montanha é um dos principais motivos para a escolha de Campos do Jordão como destino nas férias de verão. O Núcleo de Climatologia Aplicada da USP estima que a região pode atingir temperaturas de até 15°C.

Essa diferença térmica em relação à capital e ao litoral é um atrativo irresistível para quem busca conforto e paz. O clima agradável permite realizar atividades físicas durante o dia sem o cansaço causado pelo sol forte.

Dessa maneira, os turistas conseguem aproveitar melhor o tempo livre explorando as trilhas e parques da localidade. A temperatura amena favorece inclusive a vida noturna, mantendo o movimento nos centros comerciais locais.

Estrutura de lazer completa

Além do clima diferenciado, o município chama a atenção por suas diversas opções de lazer e turismo cultural. Parques de arvorismo e aventuras de quadriciclo garantem a diversão dos mais jovens durante toda a estadia.

Para quem busca conhecimento, museus como a Casa da Xilogravura e o CARDE são excelentes alternativas de roteiro. A cidade consegue unir modernidade e tradição de forma harmoniosa, atraindo diferentes perfis de público.