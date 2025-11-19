VEJA O MOMENTO

Zé Felipe é flagrado fazendo carícias em loira em festa de Ana Castela; VÍDEO

Momento dividiu opiniões nas redes; equipe do cantor se pronunciou

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 10:31

Zé Felipe acariciou mão de mulher em festa de Ana Castela Crédito: Reprodução

Um flagra de Zé Felipe durante a festa de aniversário de Ana Castela gerou polêmica entre os fãs. Um vídeo que tem circulado nas redes sociais desde a última terça-feira (18) mostra o cantor cariciando as mãos de uma loira misteriosa durante a comemoração, realizada na casa da Boiadeira em Londrina, no Paraná, no último domingo (16).

As imagens mostram o artista fazendo carinho na mão da jovem enquanto os dois conversavam. Segundo o site Metrópoles, o companheiro da loira estaria ao lado dela no momento do vídeo. A cena logo repercutiu, e os internautas falaram sobre uma possível traição do ex-marido de Virginia Fonseca. Várias pessoas questionaram as intenções de Zé Felipe ao tocar a mulher.

"O Zé Felipe acariciando a mão de uma mulher no mesmo ambiente que a namorada, rs. Será que esse vídeo vai ter o mesmo impacto do vídeo da Virginia dançando em uma roda de samba com os amigos e amiga?", questionou uma internauta. "Que decepção", afirmou outra. "Ele estava cheio de álcool, essa hora aí não sabia quem era Ana nem mais ninguém", disparou mais uma. Outro usuário comparou, de forma irônica, a loira com Virginia. "Será que ele lembrou de alguém?".

Outros internautas, por outro lado, defenderam o cantor e alegaram que a cena teria sido interpretada fora de contexto. "Primeiro que essa mulher namora e o namorado dela está do lado do Zé no vídeo, e inclusive é por isso que o Zé está conversando com ela, porque nem perto de mulher ele fica nessas resenhas. Seja menos baixa!", falou uma fã.

Procurada pela colunista Fábia Oliveira, também do Metrópoles, a assessoria de Zé Felipe negou que seja o cantor nas imagens. A equipe também foi questionada sobre a possibilidade de o material ter passado por edição com uso de inteligência artificial, mas afirmou que não iria comentar.