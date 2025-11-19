Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe é flagrado fazendo carícias em loira em festa de Ana Castela; VÍDEO

Momento dividiu opiniões nas redes; equipe do cantor se pronunciou

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 10:31

Zé Felipe acariciou mão de mulher em festa de Ana Castela
Zé Felipe acariciou mão de mulher em festa de Ana Castela Crédito: Reprodução

Um flagra de Zé Felipe durante a festa de aniversário de Ana Castela gerou polêmica entre os fãs. Um vídeo que tem circulado nas redes sociais desde a última terça-feira (18) mostra o cantor cariciando as mãos de uma loira misteriosa durante a comemoração, realizada na casa da Boiadeira em Londrina, no Paraná, no último domingo (16).

As imagens mostram o artista fazendo carinho na mão da jovem enquanto os dois conversavam. Segundo o site Metrópoles, o companheiro da loira estaria ao lado dela no momento do vídeo. A cena logo repercutiu, e os internautas falaram sobre uma possível traição do ex-marido de Virginia Fonseca. Várias pessoas questionaram as intenções de Zé Felipe ao tocar a mulher.

Antes e depois da tatuagem de Zé Felipe

Antes e depois da tatuagem de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Antes e depois da tatuagem de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca está removendo tatuagem com nome do ex-marido por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
1 de 7
Antes e depois da tatuagem de Zé Felipe por Reprodução/Instagram

"O Zé Felipe acariciando a mão de uma mulher no mesmo ambiente que a namorada, rs. Será que esse vídeo vai ter o mesmo impacto do vídeo da Virginia dançando em uma roda de samba com os amigos e amiga?", questionou uma internauta. "Que decepção", afirmou outra. "Ele estava cheio de álcool, essa hora aí não sabia quem era Ana nem mais ninguém", disparou mais uma. Outro usuário comparou, de forma irônica, a loira com Virginia. "Será que ele lembrou de alguém?".

Outros internautas, por outro lado, defenderam o cantor e alegaram que a cena teria sido interpretada fora de contexto. "Primeiro que essa mulher namora e o namorado dela está do lado do Zé no vídeo, e inclusive é por isso que o Zé está conversando com ela, porque nem perto de mulher ele fica nessas resenhas. Seja menos baixa!", falou uma fã.

Procurada pela colunista Fábia Oliveira, também do Metrópoles, a assessoria de Zé Felipe negou que seja o cantor nas imagens. A equipe também foi questionada sobre a possibilidade de o material ter passado por edição com uso de inteligência artificial, mas afirmou que não iria comentar.

Leia mais

Imagem - Influenciador cria mentira envolvendo Ivete Sangalo para conseguir tietar Shawn Mendes: 'Desculpa, por favor'

Influenciador cria mentira envolvendo Ivete Sangalo para conseguir tietar Shawn Mendes: 'Desculpa, por favor'

Imagem - Vanessa da Mata revela abusos e assédios que sofreu: 'Eu fui assaltada onze vezes e, em duas, sofri tentativa de estupro'

Vanessa da Mata revela abusos e assédios que sofreu: 'Eu fui assaltada onze vezes e, em duas, sofri tentativa de estupro'

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Tags:

zé Felipe Festa Polêmica Flagra ana Castela

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta quarta (19) em dia de virada energética

Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta quarta (19) em dia de virada energética
Imagem - Influenciadora aponta 'várias bizarrices' e diz que Ariana Grande pode ser vítima de 'maldição': 'Fragilidade esquisita'

Influenciadora aponta 'várias bizarrices' e diz que Ariana Grande pode ser vítima de 'maldição': 'Fragilidade esquisita'

MAIS LIDAS

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
01

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
02

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas
03

Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas

Imagem - BA-099 terá aumento em tarifas de pedágio a partir de sábado (22); veja novos valores
04

BA-099 terá aumento em tarifas de pedágio a partir de sábado (22); veja novos valores