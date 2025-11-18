Virginia mostra calcinha para torcer para Vini Jr.: ‘Amor, corre aqui!’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:16
A influenciadora digital, Virginia Fonseca, de 26 anos, chamou atenção nas redes sociais, nesta terça-feira (18), ao mostrar uma calcinha nas cores verde e amarelo para torcer pelo namorado, Vini Jr., de 25 anos, que joga pelo Real Madrid, e participa da Copa do Mundo em 2026.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Usando uma camiseta do Brasil nos estúdios do SBT, Virginia entrou no clima da partida da Seleção, que enfrenta a Tunísia em um amistoso. No momento, o stylist brincou ao mostrar a peça para Virginia. “Você tem coragem?”, brincou.
Surpresa e aos risos, ela reagiu: “Que isso?”. Em seguida, ele explicou que a escolha era “pra combinar com as camisetas, Brasil, a estrela aqui, ó”. A influenciadora ainda chegou a perguntar: “Isso é uma saia?”.
“Uma calcinha”, respondeu o stylist, arrancando risos da empresária, que em seguida chamou Vini Jr.: “Amor, corre aqui!”. Com humor, o stylist completou: “Vai torcer na temática Brasil”.
Virginia e Vini Jr. assumiram o relacionamento em outubro deste ano, com uma publicação que viralizou nas redes sociais em que os dois aparecem em frente a uma cama repleta de pétalas de rosas em formato de coração.