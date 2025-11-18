Acesse sua conta
Virginia mostra calcinha para torcer para Vini Jr.: ‘Amor, corre aqui!’

Craque do Real Madrid joga em um amistoso contra a Tunísia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:16

Virginia aciu na gargalhada com amigos
Virginia aciu na gargalhada com amigos Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital, Virginia Fonseca, de 26 anos, chamou atenção nas redes sociais, nesta terça-feira (18), ao mostrar uma calcinha nas cores verde e amarelo para torcer pelo namorado, Vini Jr., de 25 anos, que joga pelo Real Madrid, e participa da Copa do Mundo em 2026.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução

