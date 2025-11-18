FAMOSOS

Melhor amigo de Virginia posta foto antiga com a influenciadora; compare ANTES E DEPOIS

Hebert Gomes tem amizade com a apresentadora há mais de 10 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 11:06

Virginia Fonseca e Hebert Gomes Crédito: Reprodução/Instagram

Hebert Gomes provou que sua amizade com Virginia Fonseca é de longa data. O influenciador compartilhou, nos Stories do Instagram, uma montagem de um antes e depois dos dois, com duas fotos: uma imagem antiga e uma atual. A publicação rapidamente chamou atenção dos fãs. Afinal, amigos há mais de uma década, eles aparecem bem diferentes nos registros.

"O tempo passa, mas uma amizade verdadeira apenas aumenta!! Lindos, eu amo vocês", escreveu, na legenda, um fã-clube de Virginia responsável por fazer a postagem compartilhada por Hebert. Ele repostou o conteúdo e adicionou emojis de coração.



Virginia e Hebert Gomes 1 de 5

"Amores vem e vão, amizade verdadeira permanece", disse uma pessoa, nos comentários. "Parabéns pela amizade de vocês, amizade linda e verdadeira", elogiou outra. "Virginia valorizando quem sempre esteve do lado dela", afirmou uma terceira.