Vai jogar na loteria? Veja os números poderosos para cada signo nesta terça (18)

A combinação dos astros traz decisões importantes e também números que podem abrir caminhos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:38

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

A energia de hoje chega completamente diferente da de ontem. Com a Lua entrando em Libra e Marte mexendo em pontos sensíveis, a terça se torna um dia de ajustes, conversas necessárias e escolhas que você não consegue mais adiar. Não existe meio-termo: ou se alinha, ou se rompe.

Libra pede diplomacia, Marte exige coragem e essa mistura cria um cenário perfeito para esclarecer situações, encerrar o que está frágil e fortalecer aquilo que realmente tem base. É um dia de virada, especialmente para quem precisa colocar os pingos nos i’s em relações, metas e vida profissional.

E, para quem gosta de apostar ou atrair boas vibrações, o céu também destaca números de sorte específicos para cada signo, alinhados com o movimento do dia.

Confira agora a energia do dia para cada signo e os números de sorte:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 9, 18, 2
    Mensagem: A Lua mexe diretamente nas suas parcerias, e Marte expõe o que não está funcionando. Conversas sérias podem mudar tudo ou encerrar um ciclo. No trabalho, decisões difíceis trazem alívio.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 4, 21, 6
    Mensagem: Mesmo buscando estabilidade, você é empurrado para ajustes práticos: finanças, hábitos e até relações profissionais. Firmeza será necessária.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 3, 5, 33
    Mensagem: A Lua ativa seu lado criativo e amoroso, mas Marte exige clareza. O improviso perde força: você precisa dizer exatamente o que quer.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos

  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 7, 13, 22
    Mensagem: Algo que estava escondido pode vir à tona. O céu pede limites emocionais e maturidade para lidar com situações antigas.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 1, 10, 5
    Mensagem: Uma conversa muda os rumos do dia. Seu brilho aparece, mas junto com tensão. Seja estratégico.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 6, 19, 33
    Mensagem: Você enxerga o que ninguém vê.

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte: 8, 17, 45
    Mensagem: Finanças, valores pessoais e escolhas antigas precisam de ajustes. O dia exige coragem para cortar excessos.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 11, 29, 9
    Mensagem: Você enxerga com clareza algo que estava escondido. O céu favorece cortes, rupturas e um renascimento interno.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 12, 30, 3
    Mensagem: Conversas inesperadas movimentam parcerias. No trabalho, uma oportunidade pode surgir de onde você menos espera.

  • Capricórnio  (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 4, 19, 8
    Mensagem: Responsabilidades crescem e você é chamado a assumir controle. Autoridade e clareza serão essenciais.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 28, 11, 47
    Mensagem: Novas ideias, decisões de futuro e até viagens podem aparecer de forma inesperada. O céu abre caminho, mas exige ação.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 7, 20, 2
    Mensagem: Conversas definitivas e cura interna marcam o dia. Relações íntimas ganham intensidade e clareza.

Terça-feira chega para romper padrões, revelar verdades e te empurrar para decisões que constroem a próxima fase da sua vida. É um dia de coragem e também um bom momento para apostar na própria intuição, nos seus números e no que você realmente quer viver daqui pra frente.

