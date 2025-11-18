Pivô do término de Vini Jr. e Virginia, modelo baiana cogita se mudar para a Espanha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:29
A modelo Day Magalhães, que ficou conhecida nacionalmente após expor prints de conversas com Vini Jr. no início do namoro do jogador com Virginia Fonseca, está pensando em se mudar para a Espanha. Ao menos, foi isso que ela contou aos seguidores nas redes sociais.
Após passar alguns dias em Madri, a baiana afirmou que cogita se instalar de vez na capital espanhola, local em que o atleta mora. A afirmação veio depois que Day foi questionada quantas vezes por mês viaja para o destino.
Day Magalhães
"Duas vezes por mês. Quem sabe eu venha de mudança morar aqui", respondeu a modelo, que atualmente vive em Milão, na Itália.
A loira, inclusive, esteve em Madri quando Vini Jr. treinava com a Seleção Brasileira em Londres para os amistosos deste mês. A equipe do técnico Carlo Ancelotti venceu o Senegal no último sábado, por 2x0, e agora enfrentará a Tunísia. A partida acontece nesta terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França. Virginia esteve no jogo na Inglaterra, mas já retornou ao Brasil.
