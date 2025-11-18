Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pivô do término de Vini Jr. e Virginia, modelo baiana cogita se mudar para a Espanha

Day Magalhães expôs prints de conversas com o jogador, o que motivou o fim do affair com a influenciadora em outubro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:29

Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.?
Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.? Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A modelo Day Magalhães, que ficou conhecida nacionalmente após expor prints de conversas com Vini Jr. no início do namoro do jogador com Virginia Fonseca, está pensando em se mudar para a Espanha. Ao menos, foi isso que ela contou aos seguidores nas redes sociais.

Após passar alguns dias em Madri, a baiana afirmou que cogita se instalar de vez na capital espanhola, local em que o atleta mora. A afirmação veio depois que Day foi questionada quantas vezes por mês viaja para o destino.

Day Magalhães

Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães, Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
1 de 6
Day Magalhães por Reprodução/Instagram

"Duas vezes por mês. Quem sabe eu venha de mudança morar aqui", respondeu a modelo, que atualmente vive em Milão, na Itália.

A loira, inclusive, esteve em Madri quando Vini Jr. treinava com a Seleção Brasileira em Londres para os amistosos deste mês. A equipe do técnico Carlo Ancelotti venceu o Senegal no último sábado, por 2x0, e agora enfrentará a Tunísia. A partida acontece nesta terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França. Virginia esteve no jogo na Inglaterra, mas já retornou ao Brasil.

Antes e depois de Day Magalhães

Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
1 de 36
Day Magalhães por Reprodução

Leia mais

Imagem - Como é a mansão de Ana Hickmann avaliada em R$ 40 milhões com elevador e sala gigante

Como é a mansão de Ana Hickmann avaliada em R$ 40 milhões com elevador e sala gigante

Imagem - Como será o novo programa de Luciano Huck na Globo

Como será o novo programa de Luciano Huck na Globo

Imagem - Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso escolhem hotel de até R$ 35 mil a diária em viagem a Dubai

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso escolhem hotel de até R$ 35 mil a diária em viagem a Dubai

Tags:

Vini jr Vinícius Júnior Virginia Fonseca E Vini jr. day Magalhães Modelo Divulga Prints de Conversas com Vini jr. Vini jr. E Virginia Fonseca

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 4 signos enfrentam um teste emocional importante hoje (18 de novembro) e precisam manter a calma

4 signos enfrentam um teste emocional importante hoje (18 de novembro) e precisam manter a calma
Imagem - Motorista processa Carlinhos Maia e Lucas Guimarães e cobra R$ 1 milhão por 'humilhação' e demissão

Motorista processa Carlinhos Maia e Lucas Guimarães e cobra R$ 1 milhão por 'humilhação' e demissão

MAIS LIDAS

Imagem - Como será o novo programa de Luciano Huck na Globo
01

Como será o novo programa de Luciano Huck na Globo

Imagem - Sem todes nem elu: Lula proíbe uso de linguagem neutra
02

Sem todes nem elu: Lula proíbe uso de linguagem neutra

Imagem - Banco Master liquidado: veja o que fazer para resgatar seu dinheiro pelo FGC
03

Banco Master liquidado: veja o que fazer para resgatar seu dinheiro pelo FGC

Imagem - Novo mês de entrega da Rodoviária de Salvador é confirmado após atrasos
04

Novo mês de entrega da Rodoviária de Salvador é confirmado após atrasos