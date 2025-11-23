ELA FAZ TUDO!

Dua Lipa estará no Domingão com Huck; saiba detalhes

Cantora está no Brasil para uma turnê de shows

Elis Freire

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 13:22

Dua Lipa estará no Domingão deste domingo (23) Crédito: Reprodução

Dua Lipa vai estampar a televisão brasileira! A cantora britânica-albanesa, que está no Brasil apresentando a turnê Radical Optimism, participará da edição deste domingo (23) do Domingão com Huck, programa da TV Globo. A informação foi confirmada à Revista Quem pela produção da atração dominical.

Neste sábado (22), antes da gravação, a cantora passou o dia na mansão de Luciano Huck e Angélica em Angra dos Reis (RJ). Lá, ela participou de reuniões familiares e chegou a posar com o casal nas redes sociais.

A turnê da artista passou por São Paulo no último dia 15 e neste sábado (22) a diva pop se apresentou no Rio de Janeiro. Da Cidade Maravilhosa ela segue para Lima, no Peru.

Brasileiríssima

Dua Lipa está completamente integrada ao clima carioca desde que desembarcou no Rio: tomou cerveja gelada no balcão, provou croquete de bochecha, visitou o Cristo Redentor, caiu no samba na quadra da Vila Isabel e ainda arranjou tempo para uma jogatina de baralho com o pai em Botafogo.