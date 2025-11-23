Dua Lipa estará no Domingão com Huck; saiba detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 13:22
Dua Lipa vai estampar a televisão brasileira! A cantora britânica-albanesa, que está no Brasil apresentando a turnê Radical Optimism, participará da edição deste domingo (23) do Domingão com Huck, programa da TV Globo. A informação foi confirmada à Revista Quem pela produção da atração dominical.
Neste sábado (22), antes da gravação, a cantora passou o dia na mansão de Luciano Huck e Angélica em Angra dos Reis (RJ). Lá, ela participou de reuniões familiares e chegou a posar com o casal nas redes sociais.
A turnê da artista passou por São Paulo no último dia 15 e neste sábado (22) a diva pop se apresentou no Rio de Janeiro. Da Cidade Maravilhosa ela segue para Lima, no Peru.
Dua Lipa está completamente integrada ao clima carioca desde que desembarcou no Rio: tomou cerveja gelada no balcão, provou croquete de bochecha, visitou o Cristo Redentor, caiu no samba na quadra da Vila Isabel e ainda arranjou tempo para uma jogatina de baralho com o pai em Botafogo.
Para o seu primeiro show no país, em São Paulo, ela ainda surpreendeu ao mostrar todo o seu carinho pela música brasileira ao chamar ao palco para cantar com ela Carlinhos Brown e Caetano Veloso.