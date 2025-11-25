'IMPOSSÍVEL'

Mistério em Marte: descoberta da Nasa revela objeto que não deveria estar lá

Rover Perseverance encontra objeto com composição incomum em cratera, levantando hipóteses de origem fora de Marte

Agência Correio

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:05

A descoberta chamou atenção não apenas pela aparência peculiar da rocha, mas principalmente pela sua composição Crédito: Reprodução/Youtube

Os cientistas da NASA estão intrigados após o rover Perseverance identificar uma rocha misteriosa na borda da cratera Jezero, um objeto que, segundo especialistas, não deveria estar ali.

A descoberta chamou atenção não apenas pela aparência peculiar da rocha, mas principalmente pela sua composição altamente metálica, rara no planeta vermelho.

Marte 1 de 3

Uma rocha que não combina com Marte

A rocha, batizada de Phippsaksla, tem cerca de 80 centímetros de diâmetro e despertou curiosidade por parecer “esculpida”.

Após análises iniciais, a equipe percebeu que ela provavelmente não se formou em Marte. Usando o instrumento SuperCam, o Perseverance aqueceu parte da superfície do objeto com um laser e mediu sua composição.

Foi então que surgiu a primeira grande surpresa, a rocha apresenta um teor excepcionalmente alto de ferro e níquel, porcentagens que o robô nunca havia encontrado em nenhuma outra amostra na cratera Jezero.

Candice Bedford, geóloga da Purdue University e integrante da equipe do rover, explicou ao blog oficial da NASA: "Essa combinação de elementos geralmente está associada a meteoritos de ferro-níquel formados no núcleo de grandes asteroides, sugerindo que essa rocha se formou em outro lugar do sistema solar".

Por que o achado é tão incomum

Desde 2021, o Perseverance explora Jezero, uma região que pode ter abrigado água no passado e, por isso, é considerada um dos melhores locais em Marte para buscar vestígios de vida antiga.

Terra está em constante mutação 1 de 6

Mesmo assim, até agora o rover não havia encontrado nenhum meteorito metálico, algo surpreendente, considerando a idade da cratera e o grande número de impactos ao longo de milhões de anos.

O professor Gareth Collins, especialista em impactos do Imperial College London, disse ao Daily Mail: "Em algum momento, toda a superfície de Marte foi moldada por impactos". Segundo ele, meteoros atingem o planeta “o tempo todo”, muitos diariamente.

Mas há um detalhe importante, meteoritos ricos em ferro e níquel são minoria. Apenas cerca de um em cada 20 meteoritos que caem em Marte é desse tipo.

A maioria é rochosa. Esses raros meteoritos metálicos são extremamente resistentes e se originam no interior de grandes asteroides, formados quando minerais pesados afundam para o núcleo durante o aquecimento do corpo celeste.

O Dr. Gareth Dorrian, da Universidade de Birmingham, reforçou ao Daily Mail: "É bem provável que este asteroide em Marte tenha vindo do cinturão de asteroides".

Comparações com outras missões

Embora raro, este tipo de descoberta não é inédito em Marte. O rover Curiosity já encontrou meteoritos de ferro-níquel na cratera Gale, incluindo um gigante apelidado de “Líbano”. Os robôs Spirit e Opportunity também registraram achados semelhantes.

Para a equipe da NASA, a ausência de meteoritos metálicos em Jezero até agora era inesperada, como observou Bedford.

O que vem agora

Por ser tão fora do padrão, Phippsaksla passará por análises adicionais antes de ser oficialmente classificado como meteorito. Caso a confirmação venha, o Perseverance finalmente entrará para o grupo de rovers que identificaram esses visitantes metálicos raros.