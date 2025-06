BÚSSOLA

Polos magnéticos da Terra estão se invertendo: quais são as consequências?

Geólogos observam fenômeno há muitos anos; veja o que se sabe

O escudo protetor da Terra está mudando mais rápido do que nunca. Desde 1990, o deslocamento do polo magnético norte quintuplicou sua velocidade, indo de 11 para 55 km por ano.

Esse aumento repentino pode indicar o início do processo de inversão magnética, quando os polos norte e sul trocam de posição. A última vez que isso aconteceu foi há quase 800 mil anos.

Entenda os sinais que os cientistas estão observando e como essa transformação pode afetar a vida no planeta no longo prazo.

O mecanismo por trás das inversões

As inversões magnéticas ocorrem devido ao movimento turbulento do ferro e níquel derretidos no núcleo externo da Terra. Esse "dínamo" natural gera nosso campo magnético, mas também causa sua instabilidade periódica.