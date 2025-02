FENÔMENO

Aurora boreal em forma de beija-flor é a imagem do dia da Nasa; veja foto

Flagrante foi feito pelo fotógrafo francês Mickael Coulon na cidade de Lyngseidet, na Noruega

Crédito: Divulgação Mickael Coulon, via Nasa

A Nasa, agência espacial norte-americana, escolheu o flagrante de um fotógrafo francês como a Imagem do Dia nesta segunda-feira (10). Nela, se vê uma aurora boreal em formato de beija-flor. >

Na legenda da foto, a Nasa descreveu: "Este é o maior beija-flor de todos os tempos? Embora possa parecer um popular nectarívoro voador, o que está retratado é, na verdade, uma aurora lindamente detalhada e colorida, completa com raios que lembram penas. Esta aurora era tão brilhante que era visível a olho nu durante a hora azul - logo após o pôr do sol, quando o céu parece um azul-escuro".>

As auroras são fenômenos criados quando uma explosão no Sol faz com que partículas de alta energia fluam para a atmosfera da Terra e movimentem átomos e moléculas de nitrogênio e oxigênio.

