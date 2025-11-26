ASTROLOGIA

Virada da sorte! Cinco signos podem ficar ricos ainda em 2025

Mapas astrais indicam movimentações favoráveis em dinheiro, carreira e oportunidades até dezembro

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12:35

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Com a chegada da reta final do ano, astrólogos já começam a destacar quais signos estarão mais favorecidos financeiramente em 2025. O movimento de Júpiter, planeta da expansão e da prosperidade, combinado a trânsitos de Vênus e Saturno, promete abrir caminhos para ganhos inesperados, promoções e oportunidades de negócios para alguns perfis do zodíaco.

Especialistas reforçam que a tendência não garante riqueza automática, mas indica portas abertas para quem souber aproveitar o período.

Touro

Regido por Vênus, Touro entra no segundo semestre com estabilidade e crescimento, especialmente em áreas ligadas a investimentos, imóveis e finanças pessoais. Com Júpiter favorecendo negociações, o signo pode ver retornos maiores do que o esperado e oportunidades seguras de aumentar o patrimônio.

Virgem

O ano segue positivo para os virginianos, que colherão resultados de esforços antigos. Saturno estabiliza a carreira e traz reconhecimento, o que pode se traduzir em promoções, aumento salarial e novos contratos. Também é um ótimo momento para empreender com segurança e planejamento.

Sagitário

Com Júpiter, seu planeta regente, em posição estratégica até o fim de 2025, Sagitário vive um ciclo de expansão financeira. Projetos criativos, viagens e iniciativas independentes ganham força. Também há chances de renda extra e oportunidades inesperadas surgindo de contatos importantes.

Aquário

A energia de Urano favorece aquarianos que apostarem em tecnologia, comunicação, startups e ideias fora do comum. O período é excelente para quem quer mudar de área, iniciar novos projetos ou explorar mercados digitais. Fontes alternativas de renda podem se tornar permanentes.

Peixes

Peixes fecha a lista com forte proteção espiritual e aumento de lucidez na hora de lidar com dinheiro. Parcerias e sociedades ficam favorecidas, e a intuição ajuda a identificar boas oportunidades. Também é um ano excelente para quem trabalha com arte, criatividade e cuidado emocional.