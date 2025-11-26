Acesse sua conta
'Clima é de união e vamos virar a página dos 20 anos de PT na Bahia', diz ACM Neto após reunião com bancada federal

Reunião ocorreu dois dias após encontro de ACM Neto com deputados estaduais

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:26

ACM Neto se reuniu com bancada federal
ACM Neto se reuniu com bancada federal Crédito: Divulgação

O ex-prefeito e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, reuniu, nesta quarta-feira (26), em Brasília, parlamentares federais e lideranças políticas da base de oposição ao governo da Bahia para discutir o cenário de 2026 e alinhar estratégias do grupo.

A reunião ocorreu dois dias após um encontro com deputados estaduais e, segundo Neto, teve como foco fortalecer a articulação política e reforçar o discurso de mudança no estado.

“Na segunda, foram os deputados estaduais. Hoje, em Brasília, foi a vez dos parlamentares federais de nossa bancada participarem de mais uma importante reunião. O clima é de união, confiança e muita vontade de fazer diferente em 2026. Seguimos juntos para virar a página desses 20 anos de PT na Bahia, que tem como marcas a pior educação, a pior segurança pública, o desemprego e a fila da regulação que mais mata no Brasil”, afirmou.

Participaram do encontro os coordenadores políticos Luciano Ribeiro, ex-prefeito de Caculé, Marcelo Pedreira, ex-prefeito de Governador Mangabeira, Reinaldo Braga Filho, ex-prefeito de Xique-Xique, e o deputado estadual Nelson Leal.

Entre os deputados federais estiveram Rogéria Santos, Zé Rocha, Capitão Alden, Leur Lomanto Júnior, Alex Santana, Paulo Azi, Elmar Nascimento, Adolfo Viana, Arthur Maia, Roberta Roma, João Leão, Leo Prates e Márcio Marinho.

Também marcaram presença o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o ex-ministro João Roma e o secretário de Governo da Prefeitura de Salvador, Cacá Leão.

