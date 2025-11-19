POLÍTICA

Líder da oposição na Alba acusa governo de aprovar urgência para empréstimo de R$ 2 bi sem quórum

"É um desrespeito com esta Casa, com o processo legislativo e, sobretudo, com o povo da Bahia”, afirmou Tiago Correia

Pombo Correio

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15:06

Líder da oposição na Alba, Tiago Correia (PSDB) Crédito: Divulgação

O líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Tiago Correia (PSDB), criticou a condução do líder do governo, Rosemberg Pinto (PT), para aprovar a urgência (medida que queima etapas na tramitação da matéria) de um pedido de autorização de empréstimo enviado pelo Executivo no valor de R$ 2 bilhões.

A aprovação ocorreu, segundo o oposicionista, após um momento de paralisação da sessão, quando parte do plenário ainda não havia retomado os trabalhos. Ainda de acordo com Correia, esse cenário abriu espaço para que o governo avançasse sem que os parlamentares percebessem a leitura da matéria.

"Realmente, em um momento de desatenção, não percebemos a leitura do projeto pela presidente Ivana Bastos. É do jogo parlamentar, mas, tratando de uma matéria dessa magnitude, considero uma tamanha irresponsabilidade”, afirmou.

Com apenas 15 deputados governistas presentes, a urgência do projeto de R$ 2 bilhões foi aprovada. Para Tiago Correia, o episódio revela “um retrato claro da imprudência do governo, que prefere recorrer a atalhos regimentais e artifícios de ocasião a encarar o debate transparente sobre uma dívida bilionária que afetará toda a população baiana”.

“É estarrecedor que o próprio governo não consiga garantir quórum para votar um tema dessa magnitude e, ainda assim, force a aprovação de um endividamento bilionário sem a presença do plenário e sem a mínima discussão. É um desrespeito com esta Casa, com o processo legislativo e, sobretudo, com o povo da Bahia”.

