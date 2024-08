NOVOS ARES

Influenciadora Sthe Matos revela mudança de profissão

Em junho, a baiana já havia compartilhado que estava passando pelo processo de formação de coach

Da Redação

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 19:46

Sthe Matos Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Sthe Matos revelou aos fãs e seguidores uma mudança de carreira. Após participação no reality"A Fazenda", da rede Record, a baiana decidiu, agora, trabalhar como coach.

"Segunda-feira, dia 5 de agosto, mais uma semana começando e eu quero profetizar em sua vida. Que essa semana será de notícias boas, na vida financeira e profissional. Você vai encontrar as pessoas certas, as pessoas que têm a chave para abrir as portas (...) Você acredita, você recebe", disse em seus stories.

Em junho, a baiana já havia compartilhado que estava passando pelo processo de formação de coach e agoraestá apta a exercer a função. "Ontem eu atendi como coach. Primeira sessão com um cliente e foi muito legal. Eu consegui aplicar tudo certo, todas as técnicas. Fiz uma ferramenta poderosa que desbloqueia e dá uma visão clara de futuro. Foi com um homem e foi muito especial para mim", contou a influenciadora.