Sthe Mattos se confunde e paga R$ 8 mil em maquiagem mal feita: 'Estou para infartar'

A influenciadora Sthe Mattos foi convidada pela joalheria Pandora para fazer parte do Grammy latino 2023.



Viajando com o namorado, Kevi Johnny, a milionária precisou contratar uma maquiadora de última hora em Sevilha, na Espanha, para se apresentar no carpet junto com outras famosas na Europa.



Mas o que era para ser um momento de alegria por representar Salvador em outro país, acabou se tornando horas de ansiedade e um valor exorbitante para a maquiagem que ficou mal feita.