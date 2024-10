FÉ

Sthe Matos recebe apoio de Gkay após revelação sobre tristeza: ‘Sentia um vazio’

“Por mais que eu tivesse tudo que eu queria, sempre sentia falta de algo, algo que nem eu mesmo sabia o que era. Por muito tempo eu senti um vazio tão grande em meu peito. Estava sempre acompanhada, mas me sentia tão sozinha. Primeiro preenchi esse vázio com amizades e relacionamentos, depois com as festas. Busquei preencher no álcool e não encontrei. Fui em um nível mais profundo, mas também não encontrei”, disse ela.