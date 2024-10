MODERNA E SUSTENTÁVEL

Saiba como é a aeronave que vai levar os passageiros de Salvador para Paris

Airbus A350-900, da Air France, é espaçosa e conta com serviço de champanhe gratuito para os passageiros

Larissa Almeida

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 05:00

Airbus A350-900 operou a rota Salvador - Paris pela primeira vez nesta segunda-feira (28) Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

Espaçosa, tecnológica e sustentável. Esses são alguns dos atributos do Airbus A350-900, aeronave da Air France que foi responsável pela inauguração da rota Salvador – Paris, nesta segunda-feira (28). Por volta das 16h30, o avião pousou no Aeroporto de Salvador, trazendo mais de 300 passageiros da França e embarcou, às 18h50, os primeiros baianos no voo direto para a capital francesa. Aqueles que viram a aterrissagem e a decolagem se impressionaram com o tamanho do transporte aéreo, mas quem embarcou garantiu que, internamente, a surpresa foi muito maior.

“Dentro do avião, foi tudo excelente. Tiveram duas refeições: um almoço, com massas como opção, frango e sobremesa; e um café da tarde com pãezinhos, geleia e outros quitutes, no final da tarde. Além disso, tinham vários banheiros disponíveis e assentos confortáveis”, detalhou a especialista em turismo Tânia Neres, que veio de Paris a Salvador a trabalho.

Com 324 assentos, a aeronave conta com capacidade para 34 passageiros na classe executiva, 24 na classe premium e 266 na classe econômica. A aeronave é a mais moderna da Air France e conta com diferenciais no que tange ao conforto, como o serviço de champanhe a qualquer hora. “O equipamento tem a melhor experiência a bordo, porque é muito mais silenciosa e a janela é bem grande. Tem 40% menos ruído em relação a uma aeronave da geração anterior”, destacou Manuel Flahault, diretor geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul.

Sustentabilidade

Além do conforto, a aeronave é mais sustentável, uma vez que consome 25% menos combustível que aeronaves de gerações anteriores – o equivalente a 2,5 litros por passageiro por 100 quilômetros. Isso ocorre porque há uso de materiais que são, aproximadamente, 70% mais leves: 53% de compósitos e 14% de titânio.

Segundo a assessoria de comunicação da Air France, outros diferenciais do Airbus 350-900 são a maior umidade dentro da cabine, o que aumenta o conforto dos passageiros, bem como a tecnologia empregada em cada parte. A janela, por exemplo, em vez de fechar ao puxar a proteção, é ‘desligada’ ao acionar um botão, que escurece a vista externa. Há também conectividade de internet com diferentes planos para quem está a bordo.

Para Leonardo Costa, diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom/Ufba), que estava em Shangai, na China, acompanhado de uma comitiva baiana para uma missão acadêmica, o que mais valeu a pena no voo Paris – Salvador, que pegou para regressar ao Brasil, foi a otimização do tempo. “O que interessou nosso grupo foi ter mais essa conexão com a Europa, o que possibilitou diminuir muito o nosso tempo de retorno. Nossa ida foi de 39h, por Fortaleza. Na volta, foram 29h. [Então], é uma rota importante para nossa cidade”, disse.

Conexão internacional

A inauguração da conexão entre a capital baiana e a capital francesa é apenas o ínicio do plano que almeja consolidar Salvador como destino internacional. A partir de janeiro, a cidade terá a maior oferta de acessos internacionais dos últimos 25 anos. Segundo Julio Ribas, diretor-presidente do Salvador Bahia Airport e da VINCI Airports no Brasil, o fluxo será até 17% maior do que antes da pandemia.

“A Bahia é o centro da gravidade do país e Salvador é a capital da Amazônia Azul, então, nada mais justo que consolidarmos o ramo atendendo, no momento, seis capitais internacionais, sendo três na Europa e três na América do Sul. Essa rota a França, operada pela Air France, aproxima o Brasil do país europeu, mas não só de lá. A partir da França, pode-se conectar com 160 destinos, ou seja, podemos chegar a outros países da Europa, Ásia e África”, ressaltou.

O aumento da conectividade também serve para quem vem de fora do país. Aqueles que chegarem em Salvador vindos de Paris vão poder conhecer outras capitais através de uma parceria da Gol Linhas Aéreas com a Air France, comprando apenas uma única passagem que inclui mais de um destino. “Temos mais de 30 voos diários que conectam o Nordeste com as outras regiões do país e com a América do Sul. A Bahia é muito estratégica para a Gol”, afirmou Danillo Barbizan, diretor de Vendas da Gol.

Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), disse que a missão agora é fazer com que o Nordeste compita com o Caribe. “Sabemos que o ticket médio de gasto do turista europeu é maior em relação ao Brasil e a cadeia democrática do turismo é muito grande. Ganha o dono do hotel, o dono do restaurante, mas também o vendedor ambulante e o motorista de aplicativo”, disse.

“Então, não queremos que o francês tenha que ir para São Paulo para depois vir para cá. Queremos que ele venha direto para o Nordeste, que tem praias extraordinárias como o Caribe, mas tem ainda gastronomia, natureza, cultura, diversidade e alegria do povo”, completou.