GUERRA TARIFÁRIA

Trump diz que só reduzirá tarifas se países concordarem em abrir mercados aos EUA

Na sexta (25), uma comitiva de senadores irá aos Estados Unidos tentar negociar com parlamentares e empresários

As declarações foram feitas após um novo acordo comercial fechado com o Japão . Sobre isso, em nova publicação, Trump pontuou que o país oriental está, "pela primeira vez na história, abrindo seu mercado para os EUA - inclusive para carros, SUVs, caminhões e tudo mais, até mesmo para produtos agrícolas e arroz, que sempre foram um grande não, não".>

"O mercado aberto do Japão pode representar um fator de lucro tão grande quanto as próprias tarifas, mas só foi conquistado por causa do poder das tarifas", acrescentou.>

Uma comitiva de oito senadores iniciará na tarde de sexta-feira (25) uma viagem a Washington para debater com empresários e parlamentares as tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.>

Segundo o líder do grupo, Nelsinho Trad (PSD-MS), o foco será abrir diálogo com empresários americanos que fazem comércio com o Brasil e com parlamentares americanos. A agenda será fechada nos próximos dias.>