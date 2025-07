GUERRA TARIFÁRIA

Trump recua e reduz tarifa do Japão para 15% após acordo

Presidente americano anunciou tarifa de 25% sobre as exportações de produtos do Japão para os EUA

Por meio de um comunicado divulgado na rede social Truth, o líder norte-americano afirmou que o pacto prevê investimentos japoneses nos EUA na casa dos US$ 550 bilhões. A maioria do lucro, cerca de 90%, deve ir para os cofres do país, destacou Trump.>