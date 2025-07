'AÇÚCAR DE VERDADE'

Coca-Cola anuncia mudança na fórmula nos EUA após pressão de Trump

Fã da linha diet da bebida, presidente dos EUA anunciou que teve "conversa" com administração da empresa

Publicado em 22 de julho de 2025 às 13:03

Coca-cola Crédito: Shutterstock

A Coca-Cola revelou nesta terça-feira (22) que lançará nos Estados Unidos, ainda este ano, uma nova versão de seu refrigerante adoçada com açúcar de cana. A iniciativa surge como parte das estratégias de inovação da marca, mas também reflete a recente pressão do presidente Donald Trump, que tem defendido publicamente a substituição do xarope de milho por açúcar natural. >

O anúncio foi incluído no relatório trimestral da companhia, que destaca o plano como parte de uma ampliação da linha Coca-Cola Trademark. “Como parte de sua agenda contínua de inovação, a companhia planeja lançar, neste outono, uma versão feita com açúcar de cana dos EUA”, informou o comunicado. A empresa, no entanto, evitou detalhar se o produto substituirá a fórmula atual ou se será comercializado como uma alternativa.>

Na semana anterior ao anúncio, Trump publicou na rede Truth Social que havia conversado com representantes da empresa sobre a adoção de uma formulação com “açúcar de verdade”. “Tenho falado com a Coca-Cola sobre o uso de AÇÚCAR DE CANA DE VERDADE nos EUA, e eles concordaram em fazer isso. Vai ser um ótimo movimento, vocês verão. É simplesmente melhor!”, escreveu o presidente.>

Nos EUA, a Coca-Cola costuma usar xarope de milho com alto teor de frutose como adoçante, o que difere da fórmula adotada em países como o México e parte da Europa, onde a bebida leva açúcar de cana. Essa diferença de ingredientes resulta em mudanças sutis no sabor, e a versão mexicana, conhecida informalmente como “Mexican Coke”, é bastante popular entre consumidores americanos em busca de um gosto mais próximo do original.>