FOI À JUSTIÇA

Importadora de suco dos EUA processa governo Trump por tarifa contra o Brasil

Empresa americana afirma que taxa de 50% sobre produto brasileiro ameaça empregos, aumenta preços e fere leis dos EUA

A Johanna Food, uma das maiores distribuidoras de suco de laranja dos Estados Unidos, entrou na Justiça americana contra a tarifa de 50% imposta ao Brasil durante o governo de Donald Trump. A empresa, com sede em Nova Jersey, afirma que a medida é ilegal e traz prejuízos diretos tanto para o seu negócio quanto para os consumidores. As informações são da CNN.>

De acordo com a ação, o impacto da tarifa pode elevar os custos da empresa em pelo menos 68 milhões de dólares em um período de 12 meses. Com isso, a companhia afirma que terá de repassar até 25% desse valor aos preços finais dos produtos, o que deve afetar diretamente os consumidores.>

A Johanna Food também aponta que não será possível absorver o aumento nos custos com as margens atuais, o que ameaça a estabilidade do negócio. A companhia alerta ainda para o risco de demissões em massa, com a possível dispensa de até 700 funcionários e a redução da capacidade de produção.>