DE SAÍDA

Trump retira EUA da Unesco pela segunda vez e diz que agência promove 'agenda ideológica'

Decisão faz parte da nova política externa do republicano e marca novo afastamento do país de organismos internacionais

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (22) sua nova retirada da Unesco, repetindo um movimento já feito pelo ex-presidente Donald Trump durante seu primeiro mandato, em 2018. Segundo o Departamento de Estado, a decisão está alinhada com os interesses da política externa do atual governo e se deve ao que foi chamado de “agenda ideológica” da agência cultural da ONU.>

A porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, afirmou em comunicado que “a Unesco promove causas sociais e culturais polarizadoras e mantém um foco desproporcional nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, uma agenda ideológica e globalista de desenvolvimento internacional que vai contra nossa política externa America First”.>

Após a saída promovida por Trump em 2018, o país havia retornado à Unesco em julho de 2023, por decisão do presidente Joe Biden. Agora, com o republicano de volta à Casa Branca, os EUA retomam uma postura crítica a organizações multilaterais, ampliando seu distanciamento de entidades da ONU. A decisão inclui ainda uma revisão da participação americana em outras agências, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a agência de assistência aos palestinos, a UNRWA, com conclusões previstas para agosto.>