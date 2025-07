MUNDO

Avião cai e explode no meio da estrada; duas pessoas morreram

Caso aconteceu na região de Brescia, na Itália

No vídeo que circula nas redes sociais, a aeronave, que é ultraleve, surpreende os veículos que estão transitando e não conseguem desviar do veículo aéreo. Com a queda, o avião explode e começa a pegar fogo. As chamas chegam a atingir veículos que estão passando no momento e precisam atravessar as chamas. A estrada então é tomada por uma fumaça bastante escura. >