COREIA DO SUL

Pilotos desligaram motor errado em acidente de avião que deixou 179 mortos, diz investigação

Famílias acusam autoridades de minimizar falhas na estrutura

Carol Neves

Publicado em 23 de julho de 2025 às 08:32

Voo 2216 da Jeju Air caiu Crédito: Reprodução

O acidente aéreo mais letal da história da Coreia do Sul, que matou 179 pessoas em dezembro do ano passado, voltou ao centro do debate público após a revelação de detalhes da investigação oficial. Segundo autoridades sul-coreanas, o desastre foi provocado por uma série de erros da tripulação, incluindo o desligamento equivocado do motor que ainda funcionava, após uma colisão com ave durante a aproximação ao Aeroporto Internacional de Muan.>

O voo 2216 da Jeju Air, que transportava 181 pessoas, caiu no dia 29 de dezembro, após derrapar na pista e colidir com uma barreira de concreto, explodindo. Apenas dois tripulantes, que estavam na cauda da aeronave, sobreviveram. >

As conclusões preliminares do Conselho de Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários da Coreia do Sul apontam que, após o impacto com o pássaro, o piloto deveria ter desligado o motor direito, gravemente danificado,mas, por engano, cortou o motor esquerdo, que ainda funcionava. “O piloto precisava ter desconectado o motor direito, que havia sido seriamente danificado pelo impacto com o pássaro, mas desligou o esquerdo, que ainda funcionava”, disse uma autoridade ao canal MBN. O erro foi considerado decisivo para a perda de controle da aeronave.>

Além disso, os pilotos não acionaram o trem de pouso e o avião tocou o solo com a fuselagem. Um vídeo mostra a aeronave derrapando até se chocar contra uma barreira de concreto no fim da pista, provocando a explosão. Os gravadores de voo ficaram sem energia nos últimos quatro minutos, dificultando a apuração completa dos momentos finais do voo.>

As famílias das vítimas, porém, rejeitaram a apresentação oficial das conclusões. A coletiva de imprensa marcada para o sábado (19) foi interrompida por protestos emocionados, após os parentes serem informados de que o relatório final não reconhecia falhas nos motores e colocava a responsabilidade quase exclusivamente sobre os pilotos. Para os familiares, a análise ignora elementos importantes, como a presença da barreira de concreto no fim da pista, que teria agravado o impacto e contribuído para a tragédia. “As famílias das vítimas buscam uma investigação justa e transparente do acidente”, afirmaram em nota. >

O sindicato dos pilotos da Jeju Air também se manifestou em defesa da tripulação, criticando a investigação por, segundo eles, se concentrar excessivamente no erro humano e negligenciar falhas operacionais e estruturais.>