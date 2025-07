INGLATERRA

Ator pornô é condenado por matar brutalmente casal gay para ficar com casa e dinheiro

Vítimas foram desmembradas, e partes dos corpos foram encontradas em malas e em um freezer

Carol Neves

Publicado em 23 de julho de 2025 às 10:20

Yostin Andrés Mosquera foi condenado por matar Paul Longworth, 71, e Albert Alfonso, 62 Crédito: Reprodução

O ator pornô colombiano Yostin Andrés Mosquera, 35, foi declarado culpado pelo assassinato premeditado do casal britânico Paul Longworth, 71, e Albert Alfonso, 62, em um crime que horrorizou o Reino Unido. As vítimas foram mortas a marteladas e facadas, e partes de seus corpos foram encontradas em malas abandonadas em uma ponte e dentro de um freezer em seu apartamento, em Londres. >

O caso veio à tona em julho de 2024, quando um ciclista avistou sangue escorrendo de uma mala na Ponte Suspensa de Clifton, em Bristol. A polícia encontrou restos humanos no local e, horas depois, descobriu mais partes dos corpos, incluindo as cabeças, no apartamento do casal, na zona oeste da capital britânica.>

Crime planejado>

Mosquera conhecia uma das vítimas há mais de dez anos, através de um site adulto. Ele mantinha uma relação íntima com Alfonso e, em 2024, foi convidado pelo casal para visitá-los no Reino Unido. Enquanto fazia passeios turísticos com eles, planejava o assassinato. Segundo a polícia, a intenção era se apropriar da casa, avaliada em R$ 2,8 milhões, e das economias guardadas pelo casal de idosos.>

Antes mesmo de chegar a Londres, o colombiano já pesquisava na internet o valor do imóvel do casal e termos como “assassinos em série”, “Jack, o Estripador”, “liquidificador industrial” e “freezer grande”. Pouco depois de se hospedar na casa das vítimas, matou Longworth com golpes de martelo. Horas depois, gravou um vídeo íntimo com Alfonso antes de esfaqueá-lo 13 vezes no pescoço. >

Após os crimes, Mosquera acessou as contas bancárias do casal, sacou dinheiro e contratou um motorista para levar as malas com os corpos até Bristol. Seu plano era jogar os restos mortais no desfiladeiro de Avon, mas foi surpreendido pela polícia após a denúncia do ciclista. >